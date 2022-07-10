«Рубин» проиграл «Уфе» с крупным счетом в товарищеском матче

«Рубин» проиграл «Уфе» в заключительном товарищеском матче на сборах. Казанцы уступили с крупным счетом — 1:4.

Отметим, что игроки «Рубина» вышли на поле в футболках с QR-кодами, которые помогают болельщикам узнать подробнее об абонементной программе на сезон-2022/23.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Уфа» — 1:4 (1:2)

Голы: Жамалетдинов, 2 (0:1). Камилов, 5 (0:2). Муллин, 17 (1:2). Ботака-Иобома, 65 (1:3). Жамалетдинов, 72 (1:4).

10 июля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».