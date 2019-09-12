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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Все средства с матча «Торпедо» — «Краснодар-2» будут направлены на восстановление дачи Шустикова

21:48
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Все средства, собранные с продажи билетов на матч 13-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» — «Краснодар-2», будут направлены на восстановление дачи экс-защитника «автозаводцев» Виктора Шустикова, сообщает официальный сайт клуба.

В конце июля после короткого замыкания дотла сгорела дача, где многие годы Шустиков и его супруга проводили лето. На данный момент удалось собрать 180 000 рублей на реконструкцию дома.

Игра «Торпедо» — «Краснодар-2» начнется 14 сентября в 18:00.

Торпедо М — Краснодар-2

Дополнительная информация

https://www.torpedo.ru/news/40326/

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