Все средства, собранные с продажи билетов на матч 13-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» — «Краснодар-2», будут направлены на восстановление дачи экс-защитника «автозаводцев» Виктора Шустикова, сообщает официальный сайт клуба.

В конце июля после короткого замыкания дотла сгорела дача, где многие годы Шустиков и его супруга проводили лето. На данный момент удалось собрать 180 000 рублей на реконструкцию дома.

Игра «Торпедо» — «Краснодар-2» начнется 14 сентября в 18:00.