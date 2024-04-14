Вратарь «Волгаря» сфолил, как Кержаков. Назначен пенальти
На 76-й минуте матча 27-го тура первой лиги «Волгарь» — «Тюмень» (1:2) судья Антон Анопа правильно назначил пенальти в ворота хозяев поля. Их вратарь Олег Смирнов, играя на выходе и пытаясь выбить мяч рукой, ударил в голову Никиту Печенкина.
Голкипер «Волгаря» совершил такой же фол, как и Михаил Кержаков во встрече 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (1:2). Но в Краснодаре Сергей Иванов не назначил 11-метровый удар.
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
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|
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|Акрон
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|13
|7
|6
|35-21
|46
|
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|Химки
|26
|13
|6
|7
|40-30
|45
|
3
|Динамо Мх
|25
|13
|5
|7
|26-14
|44
|
4
|Арсенал
|25
|10
|11
|4
|30-18
|41
|
5
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|25
|11
|8
|6
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|41
|
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|40
|
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|10
|7
|8
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|37
|
8
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|26
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|10
|7
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|37
|
9
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|26
|11
|3
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|36
|
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|Шинник
|26
|9
|7
|10
|30-36
|34
|
11
|СКА-Хаб.
|25
|8
|7
|10
|25-28
|31
|
12
|Торпедо
|25
|8
|7
|10
|21-25
|31
|
13
|Черноморец
|26
|7
|10
|9
|26-29
|31
|
14
|КАМАЗ
|25
|7
|9
|9
|23-26
|30
|
15
|Ленинградец
|25
|6
|8
|11
|19-31
|26
|
16
|Сокол
|25
|6
|7
|12
|21-41
|25
|
17
|Кубань
|25
|5
|7
|13
|18-33
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|
18
|Волгарь
|26
|4
|10
|12
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|22
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|13.04
|09:00
|
Енисей – Алания
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Волгарь – Тюмень
|1 : 2
|13.04
|16:00
|
Черноморец – Акрон
|0 : 0
|13.04
|17:00
|
Химки – Шинник
|0 : 1
|14.04
|13:30
|
Сокол – Торпедо
|- : -
|14.04
|17:00
|
Арсенал – СКА-Хаб.
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кубань – КАМАЗ
|- : -
|14.04
|19:30
|
Родина – Ленинградец
|- : -
|15.04
|19:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|21
|1
|6
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Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|12
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|17
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