Вратарь «Волгаря» сфолил, как Кержаков. Назначен пенальти

На 76-й минуте матча 27-го тура первой лиги «Волгарь» — «Тюмень» (1:2) судья Антон Анопа правильно назначил пенальти в ворота хозяев поля. Их вратарь Олег Смирнов, играя на выходе и пытаясь выбить мяч рукой, ударил в голову Никиту Печенкина.

Голкипер «Волгаря» совершил такой же фол, как и Михаил Кержаков во встрече 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (1:2). Но в Краснодаре Сергей Иванов не назначил 11-метровый удар.

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