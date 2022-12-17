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Сегодня, 19:17

Вратарь сборной Казахстана Шацкий отказался от перехода в российский клуб

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий отказался от перехода в клуб «Родина» из Первой лиги, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство российской команды было заинтересовано в переходе опытного вратаря, но игрок отказался от трансфера.

Щацкий был признан лучшим голкипером 2022 года в Казахстане по итогам голосования главных тренеров и капитанов команд чемпионата страны.

В текущем сезоне 33-летний вратарь провел 22 матча за «Шахтер» во всех турнирах и пропустил 27 мячей. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/luchshiy-golkiper-chempionata-kazakhstana-otkazalsya-ot-perekhoda-v-rossiyskiy-klub-1441513/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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 - : -
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5.03 00:00
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5.03 00:00
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