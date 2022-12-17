Вратарь сборной Казахстана Шацкий отказался от перехода в российский клуб

Голкипер сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий отказался от перехода в клуб «Родина» из Первой лиги, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, руководство российской команды было заинтересовано в переходе опытного вратаря, но игрок отказался от трансфера.

Щацкий был признан лучшим голкипером 2022 года в Казахстане по итогам голосования главных тренеров и капитанов команд чемпионата страны.

В текущем сезоне 33-летний вратарь провел 22 матча за «Шахтер» во всех турнирах и пропустил 27 мячей. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 600 тысяч евро.