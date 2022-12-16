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Сегодня, 18:51

Евсеев отреагировал на информацию о том, что ему предлагали возглавить «Кубань»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о том, что в «Кубани», находящейся в поисках тренера, контактировали с ним.

«Связывались ли со мной из «Кубани»? Что я должен сказать? Звоните в «Кубань» или тому, кто опубликовал эту информацию, там узнавайте. Я тренер «Шинника», — сказал Евсеев Sport24.

В турнирной таблице Ппервой лиги «Шинник» с 28 очками идет девятым, «Кубань» с 19 очками занимает 15-ю строчку.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-16-yevseyev-otreagiroval-na-informatsiyu-o-tom-chto-k-nemu-obrashchalis-iz-nakhodyashcheysya-v-poiskakh-trenera-kubani
Вадим Евсеев
ФК Кубань
ФК Шинник
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И В Н П +/- О
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

 11
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КАМАЗ

 8
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Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

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Велес

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Младен Кашчелан

Балтика

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