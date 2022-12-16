Евсеев отреагировал на информацию о том, что ему предлагали возглавить «Кубань»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о том, что в «Кубани», находящейся в поисках тренера, контактировали с ним.

«Связывались ли со мной из «Кубани»? Что я должен сказать? Звоните в «Кубань» или тому, кто опубликовал эту информацию, там узнавайте. Я тренер «Шинника», — сказал Евсеев Sport24.

В турнирной таблице Ппервой лиги «Шинник» с 28 очками идет девятым, «Кубань» с 19 очками занимает 15-ю строчку.