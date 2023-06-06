Сангаре: «Готов поехать в условную Австрию или Чехию, чтобы пробиваться куда-то выше»

Российский вратарь «Родины» с малийскими корнями Дэвид Сангаре рассказал, в каком чемпионате хотел бы играть.

— Представим, «Родина» вышла в РПЛ, отыграла там пару сезонов. Следующий шаг: топ-клуб России или Европа? Где бы хотел там играть?

— В Англии, конечно. С детства за «Ньюкасл»! — приводит Sport24 слова голкипера.

— «Ньюкасл» предлагать не буду. Такой выбор: «Зенит» или клуб чемпионшипа, у которого есть амбиции в АПЛ?

— Был бы клуб-аутсайдер АПЛ, точно выбрал бы Англию. Но вообще готов поехать в чемпионат условной Австрии, Чехии и Бельгии, ради того чтобы пробиваться куда-то выше.

Сангаре с 2022 года выступает за «Родину». В текущем сезоне 22-летний голкипер провел 13 матчей в составе московской команды в первой лиге, пропустил 17 мячей и 3 игры отстоял на ноль.