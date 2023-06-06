Евгений Калешин о тренерской профессии: «Сборная? Мне кажется, это неинтересная работа»
Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью «СЭ» рассказал о своих приоритетах в тренерской профессии.
— Вы поняли, как Ларионов к шестидесяти годам захотел вдруг тренировать, и у него получилось? Ведь это совершенно уникальная история, я больше о подобном не слышал. Выглядит он на 45, но ему уже 62!
— Я не задавал такого вопроса. Мое впечатление — он тренер от бога! У него педагогический талант на сто процентов есть. Он умеет завораживать игроков. Я же и с ребятами общался, и с помощниками. Прозвище «Профессор» идеально ему подходит. Даже это не прозвище скорее, а титул! Мне кажется, это для него больше подходит, чем тренер сборной. Тренер сборной — это менеджер. Собирает игроков, две-три тренировки, и погнали. А тренер клуба — это тот, который воздействует в ежедневном режиме.
— Вы себя в сборной когда-нибудь представляете?
— Мне кажется, это неинтересная работа. Именно с точки зрения творчества. Это больше умение договариваться, быстро внедрять рациональные вещи для достижения результата. Мне так кажется. Особенно в современном мире, когда буквально пара дней есть на подготовку. Смотрю за нашей сборной — ну что там можно сделать за три дня? Просто не представляю, как Карпин там что-то еще сделал.
— Но разве то, что сделал Гус Хиддинк со сборной России, это неинтересно?
— Знаю всю подготовку, как она проходила. Некоторые вещи мы оттуда взяли. Интересно это все, но есть ли драйв? Для меня драйв — это тренировка. Когда ты видишь, как игроки, в прямом смысле, пашут, но при этом есть еще качество, эстетика. Это каждодневный драйв. Ты им питаешься как наркотиком. А если сидишь в кабинете и видишь своих игроков по телевизору — это другое.
Вот я, например, уехал из «Балтики», но до сих пор с некоторыми ребятами в близких отношениях. Хотя, когда мы были в команде, таких отношений не было. Субординация и все такое. Уверен, что некоторые из них будут тренерами, и, если будет нужна моя помощь, я им помогу. Но в сборной такого, как мне кажется, нет. Когда ты каждый день можешь обнимать по-отечески игроков, жать руки, спрашивать о делах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12