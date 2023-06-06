Халимбеков покинул пост главного тренера «Уфы»

Главный тренер Арслан Халимбеков покинул пост главного тренера «Уфы» в связи с окончанием контракта, сообщает пресс-служба клуба.

55-летний специалист возглавлял уфимскую команду с октября 2022 года.

Под его руководством клуб провел 22 матча, в которых одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 12 поражений.

По итогам прошедшего сезона «Уфа» вылетела во вторую лигу.