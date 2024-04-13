Газизов: «Бердыев будет отвечать за развитие детско-юношеского футбола»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, чем Курбан Бердыев будет заниматься после возвращения в клуб.

«Курбан Бекиевич действительно вернулся. Мы рады, что он с нами, но в принципе, он далеко и не уходил. Будет отвечать за развитие детско-юношеского и молодежного футбола в регионе и клубе — большой пласт работы. Что касается профессиональных команд, его большой опыт и знания — всегда в помощь», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

13 апреля махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева на пост советника президента. 71-летний специалист возглавлял дагестанский клуб с июля 2023 года по февраль 2024-го.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 44 очками.