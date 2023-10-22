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Сегодня, 17:00

«Ленинградец» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Трансляция матча ФНЛ «Ленинградец» — «Нефтехимик» начнется в 18.00 во «ВКонтакте»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Игроки «Нефтехимика».
Фото ФК «Нефтехимик»

В воскресенье «Ленинградец» на своем поле в Санкт-Петербурге встретится с «Нефтехимиком» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги. Игра пройдет на стадионе «Петровский». Начало — в 18.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция противостояния «Ленинградец» — «Нефтехимик» с ключевыми событиями игры.

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Смотреть видеотрансляцию матча ФНЛ «Ленинградец» — «Нефтехимик» можно с помощью соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 18.00 мск.

«Ленинградец» с 14 баллами занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» с 16 очками располагается на 15-й строчке.

В прошлом туре клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Алании» (0:1), а коллектив из Нижнекамска сыграл вничью с «Соколом» (2:2).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября

Футбол
Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Нефтехимик
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«Арсенал» — «Кубань»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Алания» на выезде проиграла последней команде ФНЛ «Волгарю»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 15 8 4 3 17-12 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
4
 Химки 15 7 3 5 18-16 24
5
 Тюмень 14 6 5 3 19-13 23
6
 КАМАЗ 15 6 4 5 15-11 22
7
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
8
 СКА-Хаб. 14 5 4 5 16-15 19
9
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
10
 Арсенал 14 4 7 3 14-13 19
11
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
12
 Торпедо 14 5 3 6 13-15 18
13
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
14
 Черноморец 14 3 8 3 14-14 17
15
 Нефтехимик 14 4 4 6 12-16 16
16
 Ленинградец 14 3 5 6 10-16 14
17
 Кубань 14 3 3 8 9-16 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 2 : 0
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 1 : 0
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 - : -
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 - : -
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 - : -
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 8
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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