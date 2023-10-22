В воскресенье «Ленинградец» на своем поле в Санкт-Петербурге встретится с «Нефтехимиком» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги. Игра пройдет на стадионе «Петровский». Начало — в 18.00 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция противостояния «Ленинградец» — «Нефтехимик» с ключевыми событиями игры.

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Смотреть видеотрансляцию матча ФНЛ «Ленинградец» — «Нефтехимик» можно с помощью соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Начало — в 18.00 мск.

«Ленинградец» с 14 баллами занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» с 16 очками располагается на 15-й строчке.

В прошлом туре клуб из Санкт-Петербурга проиграл «Алании» (0:1), а коллектив из Нижнекамска сыграл вничью с «Соколом» (2:2).

ФНЛ: расписание и трансляции матчей Мелбет-Первой лиги 22 октября