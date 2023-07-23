«Акрон» разгромил «Волгарь», «Сокол» победил «Шинник»

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«Акрон» в гостевом матче 2-го тура первой лиги разгромил «Волгарь» со счетом 4:1.

В другой встрече тура «Сокол» на своем поле победил «Шинник» (3:2).