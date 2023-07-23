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Сегодня, 20:01

«Акрон» разгромил «Волгарь», «Сокол» победил «Шинник»

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«Акрон» в гостевом матче 2-го тура первой лиги разгромил «Волгарь» со счетом 4:1.

В другой встрече тура «Сокол» на своем поле победил «Шинник» (3:2).

Россия. ФНЛ. 2-й тур
23 июл, 18:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:4
Акрон
Россия. ФНЛ. 2-й тур
23 июл, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
3:2
Шинник

Первая лига
ФК Акрон
ФК Волгарь
ФК Сокол (Саратов)
ФК Шинник
0
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Неделя

КАМАЗ обыграл «Кубань» во 2-м туре первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 2 2 0 0 6-1 6
2
 СКА-Хаб. 2 2 0 0 4-0 6
3
 Ленинградец 2 1 1 0 1-0 4
4
 Родина 1 1 0 0 4-0 3
5
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
6
 Нефтехимик 1 1 0 0 2-1 3
7
 Тюмень 2 1 0 1 3-3 3
8
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
9
 КАМАЗ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Сокол 2 1 0 1 3-6 3
11
 Алания 1 0 1 0 1-1 1
12
 Черноморец 1 0 1 0 1-1 1
13
 Арсенал 1 0 1 0 0-0 1
14
 Химки 1 0 0 1 1-3 0
15
 Динамо Мх 1 0 0 1 0-2 0
16
 Шинник 2 0 0 2 2-5 0
17
 Кубань 2 0 0 2 1-4 0
18
 Волгарь 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
23.07 10:30
СКА-Хаб. – Тюмень
 2 : 0
23.07 12:00
Енисей – Ленинградец
 0 : 1
23.07 17:00
КАМАЗ – Кубань
 2 : 0
23.07 18:00
Волгарь – Акрон
 1 : 4
23.07 18:00
Сокол – Шинник
 3 : 2
23.07 19:00
Арсенал – Динамо Мх
 - : -
23.07 19:00
Черноморец – Родина
 - : -
24.07 18:00
Алания – Нефтехимик
 - : -
24.07 19:30
Химки – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 2
Тимур Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов

Волгарь

 2
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Амур Калмыков

Амур Калмыков

Родина

 1
Иван Маклаков

Иван Маклаков

Черноморец Н

 1
И К Ж
Гаррик Левин

Гаррик Левин

Кубань

 2 0 2
Виталий Стежко

Виталий Стежко

Енисей

 2 0 2
Валерий Чуперка

Валерий Чуперка

Кубань

 2 0 2
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