КАМАЗ обыграл «Кубань» во 2-м туре первой лиги
КАМАЗ на своем стадионе обыграл «Кубань» в матче 2-го тура первой лиги — 2:0.
У победителей отличились Александр Гаглоев и Роман Мануйлов. У гостей пенальти не реализовал Нури Абдоков.
В следующем туре КАМАЗ сыграет в гостях против «Алании» (31 июля), а «Кубань» — в гостях против «Динамо Махачкала» (30 июля).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|СКА-Хаб.
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Ленинградец
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
4
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Тюмень
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|КАМАЗ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Сокол
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|
11
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Кубань
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Волгарь
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 0
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|0 : 1
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|2 : 0
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|1 : 4
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|3 : 2
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|
|
Тимур Жамалетдинов
Волгарь
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|
|
Иван Маклаков
Черноморец Н
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Гаррик Левин
Кубань
|2
|0
|2
|
|
Виталий Стежко
Енисей
|2
|0
|2
|
|
Валерий Чуперка
Кубань
|2
|0
|2
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