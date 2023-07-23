КАМАЗ обыграл «Кубань» во 2-м туре первой лиги

КАМАЗ на своем стадионе обыграл «Кубань» в матче 2-го тура первой лиги — 2:0.

У победителей отличились Александр Гаглоев и Роман Мануйлов. У гостей пенальти не реализовал Нури Абдоков.

В следующем туре КАМАЗ сыграет в гостях против «Алании» (31 июля), а «Кубань» — в гостях против «Динамо Махачкала» (30 июля).