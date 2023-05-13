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Тульский «Арсенал» обыграл «Волгарь»

Мария Гусева
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Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Волгарь» в матче 31-го тура первой лиги — 2:1.

У гостей отличись Кирилл Панченко и Сергей Ткачев. За хозяев гол забил Артем Делькин.

«Арсенал» занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 41 очко. «Волгарь» располагается на 6-й строчке — 44 очка.

Россия. ФНЛ. 31-й тур
13 мая, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:2
Арсенал Т

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волгарь
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 30 16 11 3 47-25 59
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
6
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
7
 Динамо Мх 30 11 10 9 23-23 43
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 30 8 15 7 30-32 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 30 8 9 13 32-35 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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12.05 18:00
КАМАЗ – Шинник
 1 : 0
13.05 14:00
Уфа – Енисей
 2 : 2
13.05 14:00
Велес – СКА-Хаб.
 1 : 0
13.05 15:00
Алания – Краснодар-2
 5 : 2
13.05 16:00
Волга – Балтика
 0 : 2
13.05 17:00
Волгарь – Арсенал
 1 : 2
13.05 17:30
Нефтехимик – Родина
 1 : 5
13.05 18:00
Рубин – Акрон
 - : -
14.05 17:00
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