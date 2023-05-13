Тульский «Арсенал» обыграл «Волгарь»

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Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Волгарь» в матче 31-го тура первой лиги — 2:1.

У гостей отличись Кирилл Панченко и Сергей Ткачев. За хозяев гол забил Артем Делькин.

«Арсенал» занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 41 очко. «Волгарь» располагается на 6-й строчке — 44 очка.