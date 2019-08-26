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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Владелец «Торпедо» объяснил, почему бизнесмены не хотят покупать российские клубы

21:07
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Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Арсенала», блогер Евгений Савин взял интервью у владельца «Торпедо» Романа Авдеева. 52-летний банкир считает, что покупка российского клуба не является бизнесом.

— Потому что это не бизнес, — сказал Авдеев на видео Youtube-канала «Красава». — Это первое, второе и третье, из него все следует. Это же целый комплекс вопросов, но все умещается в один ответ.

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