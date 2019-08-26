Игнашевич объяснил, почему хочет поехать на стажировку к Нагельсманну и Гасперини

Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгений Савин взял интервью у главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича. 40-летний российский специалист отметил, что советуется с бывшим тренером сборной России Александром Бородюком.

— С кем советуюсь из тренеров? С Бородюком, — сказал Игнашевич на видео Youtube-канала «Красава». — С Черчесовым поработали только месяц. Ориентиры? Слуцкий и Газзаев в равной степени. Поехал бы на стажировку к Гасперини (главный тренер «Аталанты»), к Нагельсманну (главный тренер «Лейпцига»).

Какие задачи ставлю перед «Торпедо»? Без своего стадиона играть в РПЛ трудно, это другая история. Ставим амбициозные цели: разбирать каждого соперника, побеждать в каждой встрече.

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