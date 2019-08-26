Игнашевич считает, что Зырянов может стать топ-тренером

Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Арсенала» Евгений Савин взял интервью у главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича. 40-летний российский специалист выразил мнение, что бывший игрок «Зенита» и главный тренер молодежки питерской команды Константин Зырянов может стать топ-специалистом.

— Кто из моего поколения может стать топ-тренером? Зырянов, конечно, — сказал Игнашевич на видео Youtube-канала «Красава».

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