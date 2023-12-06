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Сегодня, 20:05

Шитов — о переходе в «Тюмень»: «Через два часа уже согласился»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-полузащитник «Спартака» Виталий Шитов рассказал о переходе в «Тюмень».

«Сам вариант появился неожиданно. Я сидел дома после возвращения из аренды в питерской «Звезде», как вдруг получил звонок из «Тюмени». Честно скажу, даже не знал, что команда будет в ФНЛ играть. Зато через два часа уже согласился приехать сюда», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

Ранее Шитов поделился мнением о перспективах команды выйти из Мелбет-Первой лиги в РПЛ.

Шитов перешел в «Тюмень» из «Спартака» на правах аренды в июле 2023 года. В составе тюменского клуба футболист провел 19 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
ФК Тюмень
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
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