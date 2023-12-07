Майга — о Тарасове: «Однажды в раздевалке «Велеса» кто-то включил песню Бузовой!»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» вспомнил об игре с Дмитрием Тарасовым за «Велес».

«Он вообще не вел себя как звезда, но был лидером. Очень добрый парень — делился опытом, много мне помогал. С Тарасовым была смешная история: в раздевалке всегда играла музыка, и однажды кто-то включил песню Бузовой. Я поначалу не понимал, в чем дело. Смотрю — все вокруг улыбаются. Кроме Димы — он никак не реагирует. Потом мне объяснили, что это его бывшая жена, ха-ха!» — сказал Майга «СЭ».

Последним профессиональным клубом 36-летнего Тарасова был «Велес», который он покинул в октябре 2021 года. Малийский полузащитник выступал за подмосковный клуб с 2020 по 2022-го.

Летом 2022 Майга перешел в «Пари НН». В этом сезоне на его счету 19 матчей.