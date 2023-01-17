Вадим Карпов отправился на просмотр в «СКА-Хабаровск»

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поехал в Анталию на первый сбор «СКА-Хабаровск», который продлится до 28 января, сообщила пресс-служба московской команды.

Ранее главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов рассказал «СЭ», что Карпов находится в команде на просмотре.