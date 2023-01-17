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Сегодня, 20:49

Вадим Карпов отправился на просмотр в «СКА-Хабаровск»

Виктория Кравченко
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Вадим Карпов.
Фото ФК ЦСКА

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поехал в Анталию на первый сбор «СКА-Хабаровск», который продлится до 28 января, сообщила пресс-служба московской команды.

Ранее главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов рассказал «СЭ», что Карпов находится в команде на просмотре.

В минувшем сезоне Карпов выступал на правах аренды в ивановском «Текстильщике», в этом — в МФЛ за молодежку ЦСКА (9 матчей, 1 гол, 1 передача). Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Вадим Карпов
ФК СКА-Хабаровск
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
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 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
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 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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 - : -
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Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
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Балтика

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И К Ж
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Андрей Савинов

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Велес

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Балтика

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