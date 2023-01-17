Новым спортивным директором «Рубина» может стать Эдуард Сафонов

По данным «СЭ», новым спортивным директором «Рубина» может стать Эдуард Сафонов. Сегодня, 17 января, казанский клуб объявил об уходе Олега Яровинского, который занимал пост спортивного директора с 2019 года.

Сафонов ранее работал в «Кубани» на должности генерального директора и ушел из клуба в декабре 2022 года. А в РПЛ в последние годы работал в «Оренбурге» и «Тамбове».

С 2003 по 2005 год Сафонов уже работал в казанском клубе на должности заместителя директора и технического директора.