Олег Яровинский покинул пост спортивного директора «Рубина»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение.

Свой пост функционер занимал в казанском клубе с декабря 2019 года. Он пришел в «Рубин» вместе с бывшим главным тренером Леонидом Слуцким.

«Благодарим Олега Хрисанфовича за работу в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении.

После 20 туров Первой лиги «Рубин» занимает третье место, набрав 37 очков.