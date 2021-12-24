Вадим Гаранин стал новым главным тренером «Енисея»

51-летний российский специалист Вадим Гаранин возглавил «Енисей», информирует «Чемпионат». Он сменил на посту Виктора Тренева, который выразил желание покинуть команду.

Клуб не стал препятствовать уходу тренера, поэтому стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

До этого Гаранин работал в «Твери». Также он работал в академии «Динамо», с молодежной командой «Арсенала» и юношеской сборной России (2005 г. р.).

«Енисей» в нынешнем сезоне набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ.