Директор «Енисея»: «Считаю Гаранина одним из самых прогрессивных тренеров в России»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал «СЭ» назначение Вадима Гаранина на пост главного тренера красноярского клуба.

«Мы давно наблюдаем и анализируем работу Вадима Гаранина. Считаю его одним из самых прогрессивных тренеров в России. Нам нужно, чтобы футболисты быстро развивались и прибавляли в мастерстве. В Красноярске любят атакующий футбол, с доминирующем контролем мяча, и самое главное — нам нужен спортивный результат! Вадим Вячеславович хоть и не именитый пока тренер, но уже опытный и, как говорится, со своей апробированной рецептурой — с современными принципами построения игры и управления командой. Впереди много работы. Мы бы хотели, чтобы этот союз дал плоды в плане результата как для клуба, так и для тренера», — сказал Ивахов «СЭ».

Ивахов также рассказал, чего он хочет достичь с клубом в качестве его менеджера.

«Хотел бы, чтобы «Енисей» как успешный проект ассоциировался с Красноярским краем и в спортивном плане, и в маркетинговом, и в социальном. Поэтому мы очень скрупулезно и отнеслись к подбору главного тренера. Мы должны стать инвестиционно привлекательным проектом, если мы говорим о маркетинговой составляющей. Мы много делаем для популяризации футбола в Красноярском крае, если говорить о социальной составляющей. Чтобы наш клуб был успешным в спортивном плане, мы подбираем команду единомышленников: футболисты, тренерский штаб, менеджмент», — добавил Ивахов.

25 декабря экс-тренер «Твери» Вадим Гаранин возглавил «Енисей». Он сменил на посту Виктора Тренева, который выразил желание покинуть команду.

«Енисей» в нынешнем сезоне набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ.