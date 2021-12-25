Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Директор «Енисея»: «Считаю Гаранина одним из самых прогрессивных тренеров в России»

18:12
Теги:

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал «СЭ» назначение Вадима Гаранина на пост главного тренера красноярского клуба.

«Мы давно наблюдаем и анализируем работу Вадима Гаранина. Считаю его одним из самых прогрессивных тренеров в России. Нам нужно, чтобы футболисты быстро развивались и прибавляли в мастерстве. В Красноярске любят атакующий футбол, с доминирующем контролем мяча, и самое главное — нам нужен спортивный результат! Вадим Вячеславович хоть и не именитый пока тренер, но уже опытный и, как говорится, со своей апробированной рецептурой — с современными принципами построения игры и управления командой. Впереди много работы. Мы бы хотели, чтобы этот союз дал плоды в плане результата как для клуба, так и для тренера», — сказал Ивахов «СЭ».

Ивахов также рассказал, чего он хочет достичь с клубом в качестве его менеджера.

«Хотел бы, чтобы «Енисей» как успешный проект ассоциировался с Красноярским краем и в спортивном плане, и в маркетинговом, и в социальном. Поэтому мы очень скрупулезно и отнеслись к подбору главного тренера. Мы должны стать инвестиционно привлекательным проектом, если мы говорим о маркетинговой составляющей. Мы много делаем для популяризации футбола в Красноярском крае, если говорить о социальной составляющей. Чтобы наш клуб был успешным в спортивном плане, мы подбираем команду единомышленников: футболисты, тренерский штаб, менеджмент», — добавил Ивахов.

25 декабря экс-тренер «Твери» Вадим Гаранин возглавил «Енисей». Он сменил на посту Виктора Тренева, который выразил желание покинуть команду.

«Енисей» в нынешнем сезоне набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла
Челси

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Звенигородская все материалы автора
Читайте также
Что приготовить на Новый год-2022
В Турции девушка вышла замуж за облившего ее лицо кислотой мужчину
0
Реклама