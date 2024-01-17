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Сегодня, 16:25

В «Торпедо» объяснили, почему назначили главным тренером Кононова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Олег Кононов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин в интервью «СЭ» рассказал о том, почему новым тренером команды назначен Олег Кононов.

— Почему Кононов недолго проработал в клубе «Леон Сатурн»?

— Там были внутренние разногласия. Но когда он тренировал команду, она находилась в таблице на первом месте («Сатурн» закончил осенний этап на седьмом месте. — Прим. «СЭ»). Это лишний раз говорит об уровне тренера Кононова.

— Правда, что вы тоже имели отношение к этому проекту, но покинули его из-за разногласий с Романом Широковым?

— Просто разошлись во взглядах на развитие клуба. Но я прямого отношения к этому проекту не имел. Как депутат помогал развитию подмосковного футбола.

Олег Кононов и&nbsp;Александр Волнушкин. «Кононов — один из лучших тренеров в России. Наша цель — 14 побед в 14 турах». Интервью нового президента «Торпедо»

— Некоторые эксперты по-прежнему считают, что работа в «Спартаке» надломила Кононова.

— А я так не думаю. Уверен в том, что сейчас Олег Георгиевич заряжен на выполнение всех задач, которые стоят перед командой. Мы укрепляем тренерский штаб. В ближайшее время вы увидите официальные новости и поймете, насколько системно мы прорабатываем этот вопрос.

Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года. «Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
Олег Кононов
12
1
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Тукманов не удивился назначению Кононова в «Торпедо»

Президент «Торпедо» оценил вероятность выхода команды в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
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3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
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Енисей

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Заур Тарба

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Евгений Ставер

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