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Сегодня, 16:40

Президент «Торпедо» оценил вероятность выхода команды в РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин в интервью «СЭ» обозначил задачи команды на вторую часть чемпионата.

— Кстати, ваш предшественник Савин пообещал болельщикам «Торпедо», что пробежит марафон, если команда не пробьется в РПЛ. Что пообещаете им вы?

— Что можно обещать? Бежать марафон? Это не спасет наших болельщиков от разочарования, если команда не выйдет в РПЛ. Нужно отмести всякие сомнения и мысли о возможной неудаче! Повторю: мы должны просто исключить вариант, при котором не решим задачу.

— А перед Кононовым и командой жестко стоит задача вернуться в РПЛ уже в этом сезоне?

— Я сегодня сказал игрокам на первом собрании, что впереди нас ждет 14 финалов. Мы не должны их проиграть! А дальше уже Господь управит. Потому что даже если мы одержим 14 побед, а наши конкуренты тоже будут набирать очки, мы чисто математически можем их просто не догнать. Это, что называется, вопрос обстоятельств, которые от нас могут не зависеть. Поэтому мы ставим перед тренером и футболистами максимальную задачу. А там уже — как сложится.

Олег Кононов и&nbsp;Александр Волнушкин. «Кононов — один из лучших тренеров в России. Наша цель — 14 побед в 14 турах». Интервью нового президента «Торпедо»

— У Кононова контракт с клубом рассчитан на 2,5 года. Если в этом сезоне «Торпедо» не выйдет в РПЛ, он, получается, продолжит работу в команде, чтобы пробиться в элитный дивизион со второй попытки?

— Раз контракт подписан на 2,5 года, значит, мы доверяем этому тренеру в долгосрочной перспективе.

— Но решить задачу с первого раза будет не так-то просто. Сейчас отставание от второго места — 9 очков, от четвертого — 8.

— Мы прекрасно это понимаем. Поэтому главная задача — не смотреть на то, что происходит с нашими конкурентами, а выиграть свои 14 туров.

— А кто главный конкурент «Торпедо»?

— Знаете, после зимней паузы все обнуляется. Все зависит от подготовки на сборах. Не исключаю, что мы увидим сюрпризы в весенней части первенства.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
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В «Торпедо» объяснили, почему назначили главным тренером Кононова

В «Торпедо» планируют играть весной в «Лужниках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
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Никита Глушков

Енисей

 5
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Егор Иванов

Енисей

 5
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Заур Тарба

Алания

 15 1 4
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Денис Самойлов

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 19 1 3
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