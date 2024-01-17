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Сегодня, 16:23

Тукманов не удивился назначению Кононова в «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал назначение Олега Кононова главным тренером «Торпедо».

«Жду от Кононова в оставшихся матчах сезона, что он прежде всего стабилизирует игру, может быть при нем комплектование команды пройдет частично на перспективу. Может быть «Торпедо» поборется за 3-4-е места. Есть ли еще шансы? Честно говоря, я не очень в это верю. Но мне хотелось бы на это надеяться. Удивил ли выбор Кононова для «Торпедо»? Разговоры об этом давно ходили. Я даже не удивился. После того времени, как я работал в «Торпедо», там уже пятый новый руководитель клуба и третий собственник. Многовато. Все говорят о том, что они — торпедовцы, чтят традиции клуба, хотят его возродить. Но на самом деле это больше для прессы, чем для дела. Для людей, которые стали главными акционерами после ЗИЛа, футбол — это не главный бизнес в их жизни. Наверное, они — успешные строители. У них все хорошо получается. Но футбол для них — это нагрузка. А раз это нагрузка, балласт, то его всегда сбрасывает. Это то, что сегодня происходит с футбольным клубом «Торпедо», — приводит слова Тукманова «Спорт День за Днем».

В начале сезона-2023/24 автозаводцев возглавлял испанец Пеп Клотет, который был отправлен в отставку 3 октября. Последние восемь туров Мелбет-Первой лиги (5 — в статусе и.о.) черно-белыми руководил Артем Горлов.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков.

Ранее Кононов тренировал в России «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» (дважды), московский «Спартак» и «Леон Сатурн».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tukmanov-ne-udivilsya-naznacheniyu-kononova-v-torpedo-on-rabotaet-na-sovest
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
Олег Кононов
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Глушков: «Приятно, что Тихонов хотел видеть меня в «Енисее»

В «Торпедо» объяснили, почему назначили главным тренером Кононова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
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3.03 00:00
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