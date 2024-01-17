Тукманов не удивился назначению Кононова в «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал назначение Олега Кононова главным тренером «Торпедо».

«Жду от Кононова в оставшихся матчах сезона, что он прежде всего стабилизирует игру, может быть при нем комплектование команды пройдет частично на перспективу. Может быть «Торпедо» поборется за 3-4-е места. Есть ли еще шансы? Честно говоря, я не очень в это верю. Но мне хотелось бы на это надеяться. Удивил ли выбор Кононова для «Торпедо»? Разговоры об этом давно ходили. Я даже не удивился. После того времени, как я работал в «Торпедо», там уже пятый новый руководитель клуба и третий собственник. Многовато. Все говорят о том, что они — торпедовцы, чтят традиции клуба, хотят его возродить. Но на самом деле это больше для прессы, чем для дела. Для людей, которые стали главными акционерами после ЗИЛа, футбол — это не главный бизнес в их жизни. Наверное, они — успешные строители. У них все хорошо получается. Но футбол для них — это нагрузка. А раз это нагрузка, балласт, то его всегда сбрасывает. Это то, что сегодня происходит с футбольным клубом «Торпедо», — приводит слова Тукманова «Спорт День за Днем».

В начале сезона-2023/24 автозаводцев возглавлял испанец Пеп Клотет, который был отправлен в отставку 3 октября. Последние восемь туров Мелбет-Первой лиги (5 — в статусе и.о.) черно-белыми руководил Артем Горлов.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков.

Ранее Кононов тренировал в России «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» (дважды), московский «Спартак» и «Леон Сатурн».