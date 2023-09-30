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Сегодня, 20:10

Зырянов оценил свои достижения на посту главного тренера «Черноморца»

Алина Савинова
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Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, чего ему удалось добиться на своем нынешнем посту.

«За год, который мы провели в Новороссийске, вывели команду в первый дивизион. Естественно, не умаляю заслуг предыдущего тренерского штаба во главе с Саркисовым. Огромнейшее им спасибо. Потом мы уже доделали окончательно ту работу, которую проводил Эдуард Рачикович. Что можно еще сказать? Играем в первом дивизионе. За год если брать, мы проиграли всего три матча. Я считаю, это достойный результат для нашей команды. Не думаю, что кто-то ожидал, что так получится. Футболисты молодцы, конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Зырянова.

Будучи игроком, Зырянов выступал за «Торпедо», «Амкар» и «Зенит», вместе с которым стал трехкратным чемпионом России.

После окончания карьеры игрока Зырянов работал в «Зените-2», а также тренировал молодежный состав петербургского клуба. В октябре 2022 года он был назначен главным тренером новороссийского «Черноморца». На данный момент его команда занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 13 очков за 11 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zy-ryanov-rasskazal-o-glavny-h-dostizheniyah-na-postu-glavnogo-trenera-chernomortsa/
Константин Зырянов
Футбол
Первая лига
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В «Химках» рассказали, рассматривал ли клуб подписание Глушакова и Щенникова летом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
2
 Динамо Мх 11 6 3 2 13-5 21
3
 Шинник 11 6 1 4 15-13 19
4
 Акрон 11 5 3 3 15-7 18
5
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
6
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
7
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
8
 Тюмень 11 4 4 3 16-12 16
9
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
10
 СКА-Хаб. 11 4 3 4 13-12 15
11
 Енисей 11 4 2 5 16-15 14
12
 Родина 11 3 5 3 18-15 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
15
 Нефтехимик 11 3 2 6 8-14 11
16
 Ленинградец 11 2 5 4 7-12 11
17
 Кубань 11 1 3 7 6-13 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 - : -
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 - : -
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 - : -
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 - : -
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 - : -
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.10 16:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
2.10 16:30
Акрон – Химки
 - : -
2.10 19:00
Сокол – Алания
 - : -
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Антон Антонов

Антон Антонов

Черноморец Н

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

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Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

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Егор Иванов

Егор Иванов

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 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 9 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

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Химки

 8 1 0
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