Зырянов оценил свои достижения на посту главного тренера «Черноморца»

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, чего ему удалось добиться на своем нынешнем посту.

«За год, который мы провели в Новороссийске, вывели команду в первый дивизион. Естественно, не умаляю заслуг предыдущего тренерского штаба во главе с Саркисовым. Огромнейшее им спасибо. Потом мы уже доделали окончательно ту работу, которую проводил Эдуард Рачикович. Что можно еще сказать? Играем в первом дивизионе. За год если брать, мы проиграли всего три матча. Я считаю, это достойный результат для нашей команды. Не думаю, что кто-то ожидал, что так получится. Футболисты молодцы, конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Зырянова.

Будучи игроком, Зырянов выступал за «Торпедо», «Амкар» и «Зенит», вместе с которым стал трехкратным чемпионом России.

После окончания карьеры игрока Зырянов работал в «Зените-2», а также тренировал молодежный состав петербургского клуба. В октябре 2022 года он был назначен главным тренером новороссийского «Черноморца». На данный момент его команда занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 13 очков за 11 туров.