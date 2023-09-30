Зырянов оценил свои достижения на посту главного тренера «Черноморца»
Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, чего ему удалось добиться на своем нынешнем посту.
«За год, который мы провели в Новороссийске, вывели команду в первый дивизион. Естественно, не умаляю заслуг предыдущего тренерского штаба во главе с Саркисовым. Огромнейшее им спасибо. Потом мы уже доделали окончательно ту работу, которую проводил Эдуард Рачикович. Что можно еще сказать? Играем в первом дивизионе. За год если брать, мы проиграли всего три матча. Я считаю, это достойный результат для нашей команды. Не думаю, что кто-то ожидал, что так получится. Футболисты молодцы, конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Зырянова.
Будучи игроком, Зырянов выступал за «Торпедо», «Амкар» и «Зенит», вместе с которым стал трехкратным чемпионом России.
После окончания карьеры игрока Зырянов работал в «Зените-2», а также тренировал молодежный состав петербургского клуба. В октябре 2022 года он был назначен главным тренером новороссийского «Черноморца». На данный момент его команда занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 13 очков за 11 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|11
|7
|2
|2
|14-9
|23
|
2
|Динамо Мх
|11
|6
|3
|2
|13-5
|21
|
3
|Шинник
|11
|6
|1
|4
|15-13
|19
|
4
|Акрон
|11
|5
|3
|3
|15-7
|18
|
5
|Химки
|11
|5
|2
|4
|13-12
|17
|
6
|Торпедо
|11
|5
|2
|4
|10-10
|17
|
7
|Сокол
|11
|5
|2
|4
|12-16
|17
|
8
|Тюмень
|11
|4
|4
|3
|16-12
|16
|
9
|КАМАЗ
|11
|4
|4
|3
|8-8
|16
|
10
|СКА-Хаб.
|11
|4
|3
|4
|13-12
|15
|
11
|Енисей
|11
|4
|2
|5
|16-15
|14
|
12
|Родина
|11
|3
|5
|3
|18-15
|14
|
13
|Арсенал
|11
|3
|5
|3
|10-12
|14
|
14
|Черноморец
|11
|2
|7
|2
|12-12
|13
|
15
|Нефтехимик
|11
|3
|2
|6
|8-14
|11
|
16
|Ленинградец
|11
|2
|5
|4
|7-12
|11
|
17
|Кубань
|11
|1
|3
|7
|6-13
|6
|
18
|Волгарь
|11
|0
|5
|6
|8-17
|5
|1.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Кубань
|- : -
|1.10
|13:00
|
Торпедо – Ленинградец
|- : -
|1.10
|13:00
|
Енисей – Динамо Мх
|- : -
|1.10
|16:00
|
Шинник – Тюмень
|- : -
|1.10
|17:00
|
Черноморец – Волгарь
|- : -
|1.10
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.10
|16:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|2.10
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|2.10
|19:00
|
Сокол – Алания
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Антон Антонов
Черноморец Н
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|9
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|8
|1
|0