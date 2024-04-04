В ФНЛ отметили, что ситуация с Ляпустиным не повлияет на сотрудничество с «Мелбет»

Ситуация с задержанием генерального директора букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина не отразится на партнерстве с ФНЛ.

«Футбольная национальная лига следит за событиями. «Мелбет» подтвердил, что эта ситуация никак не повлияет на наши партнерские отношения», — приводит ТАСС слова пресс-службы ФНЛ.

Ранее в пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили, что Ляпустин задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следствие требует отправить бизнесмена под арест. «Мелбет» является титульным спонсором первой лиги.