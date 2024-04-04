В ФНЛ отметили, что ситуация с Ляпустиным не повлияет на сотрудничество с «Мелбет»
Ситуация с задержанием генерального директора букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина не отразится на партнерстве с ФНЛ.
«Футбольная национальная лига следит за событиями. «Мелбет» подтвердил, что эта ситуация никак не повлияет на наши партнерские отношения», — приводит ТАСС слова пресс-службы ФНЛ.
Ранее в пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили, что Ляпустин задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следствие требует отправить бизнесмена под арест. «Мелбет» является титульным спонсором первой лиги.
Источник: ТАСС
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
2
|Акрон
|24
|12
|6
|6
|33-20
|42
|
3
|Динамо Мх
|24
|12
|5
|7
|25-14
|41
|
4
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
5
|Родина
|24
|11
|7
|6
|38-20
|40
|
6
|Тюмень
|24
|10
|7
|7
|28-21
|37
|
7
|Алания
|24
|9
|9
|6
|26-27
|36
|
8
|Нефтехимик
|24
|9
|7
|8
|24-22
|34
|
9
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|Торпедо
|24
|8
|7
|9
|20-23
|31
|
12
|КАМАЗ
|24
|7
|8
|9
|21-24
|29
|
13
|Шинник
|24
|7
|7
|10
|27-36
|28
|
14
|Черноморец
|24
|6
|9
|9
|23-29
|27
|
15
|Ленинградец
|24
|6
|7
|11
|16-28
|25
|
16
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
17
|Кубань
|24
|5
|7
|12
|18-30
|22
|
18
|Волгарь
|24
|4
|9
|11
|18-32
|21
Результаты / календарь
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34 тур
|6.04
|13:00
|
Тюмень – Шинник
|- : -
|6.04
|16:00
|
Акрон – Торпедо
|- : -
|6.04
|16:00
|
Ленинградец – Алания
|- : -
|6.04
|16:30
|
КАМАЗ – Волгарь
|- : -
|7.04
|14:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|7.04
|14:00
|
Сокол – Родина
|- : -
|7.04
|16:00
|
Черноморец – Кубань
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо Мх – Енисей
|- : -
|8.04
|19:30
|
Химки – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|19
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Сослан Качмазов
Алания
|17
|1
|3
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