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Сегодня, 14:07

Агент Крижана надеется на выход игрока в РПЛ в составе «Родины»

Виктория Кравченко
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Агент Роберт Чибеж рассказал, что до лета варианты с новым клубом для Мити Крижана рассматриваться не будут. Он считает, что защитник сможет выйти с «Родиной» в РПЛ.

«Мы не хотим говорить с другими клубами в данный момент. Главная цель — сфокусироваться на концовке сезона, чтобы посмотреть, чего Митя сможет достичь с «Родиной». Сейчас клуб в отличном положении, сам Крижан играет стабильно и успешно. Поэтому сейчас неверный момент для любых переговоров, движений. Летом у нас будет достаточно времени для этого, но мы все ждем, что Митя с «Родиной» выйдет в премьер-лигу», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».

В этом сезоне Крижан провел за «Родину» 22 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. После 24 туров первой лиги команда идет на 5-м месте, набрав 40 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-krizhana-ne-hotim-govorit-s-drugimi-klubami-zhdem-vy-hoda-v-rpl/
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
3
 Динамо Мх 24 12 5 7 25-14 41
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
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 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
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 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 24 5 7 12 18-30 22
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 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
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