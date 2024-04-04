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Маслов: «Увеличение квоты на легионеров в ФНЛ закроет все академии»

Алина Савинова
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Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов выступил против возможного увеличения квоты на легионеров в ФНЛ.

«Во-первых, хотелось бы послушать аргументы от инициаторов этой идеи. Может, я что-то пропустил, но, если говорить грубо, без аргументации, то, считаю, что для второй лиги это вообще не годится. Я категорический противник! Это закроет все академии. В РФС есть процесс лицензирования, где клубы обозначают суммы, которые вкладывает в свои академии. А зачем тогда они? Вот что вы скажете Сергею Николаевичу Галицкому, куда он будет отдавать своих ребят? Понятно, что у него есть своя команда в ФНЛ — но дальше куда?» — цитирует Маслова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что ФНЛ предлагает увеличить количество легионеров в заявке клубов первой лиги до 7 игроков, на поле разрешить выходить не более 5 футболистам, а во второй лиге — включать в заявку 3 игрока на сезон не старше 23 лет.

В настоящее время в заявке клуба ФНЛ-1 на сезон может быть не больше 4 иностранцев, во второй лиге легионеры запрещены.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
Денис Маслов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 24 12 6 6 33-20 42
3
 Динамо Мх 24 12 5 7 25-14 41
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 24 9 9 6 26-27 36
8
 Нефтехимик 24 9 7 8 24-22 34
9
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Черноморец 24 6 9 9 23-29 27
15
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
16
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
17
 Кубань 24 5 7 12 18-30 22
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 - : -
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 - : -
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 - : -
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 - : -
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
7.04 14:00
Сокол – Родина
 - : -
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 - : -
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 - : -
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 19 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Сослан Качмазов

Сослан Качмазов

Алания

 17 1 3
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