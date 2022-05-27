Полузащитник «Енисея» Зотов в ближайшее время подпишет контракт с «Рубином»

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов перейдет в «Рубин», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, 31-летний футболист в ближайшее время подпишет соглашение с казанским клубом. Его зарплата будет составлять 1,5 миллиона рублей в месяц.

Зотов является воспитанником московского «Спартака». Он играл за команду в РПЛ с 2008 года по 2016. Также в Премьер-лиге полузащитник выступал за тульский «Арсенал» (2014/15).

Футболист играет за «Енисей» с 2018 года. Контракт Зотова с красноярским клубом заканчивается 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.