Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:38

Полузащитник «Енисея» Зотов в ближайшее время подпишет контракт с «Рубином»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов перейдет в «Рубин», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, 31-летний футболист в ближайшее время подпишет соглашение с казанским клубом. Его зарплата будет составлять 1,5 миллиона рублей в месяц.

Зотов является воспитанником московского «Спартака». Он играл за команду в РПЛ с 2008 года по 2016. Также в Премьер-лиге полузащитник выступал за тульский «Арсенал» (2014/15).

Футболист играет за «Енисей» с 2018 года. Контракт Зотова с красноярским клубом заканчивается 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4707771-poluzaschitnik-eniseya-zotov-perejdyot-v-rubin.html
Александр Зотов (футбол)
Футбол
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Енисее» отреагировали на информацию о возможном переходе Зотова в «Рубин»
РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?
Мартынович перейдет в «Рубин» на правах свободного агента
Николич является кандидатом на пост главного тренера «Динамо»
Титов — о работе с Аленичевым в «Спартаке»: «Чувствовали ли, что под нас копают? Знали конкретно»
Силкин — об уходе Шварца из «Динамо»: «Уходит, значит, ему здесь некомфортно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий отреагировал на возможное лишение «Томи» профессионального статуса

В «Енисее» отреагировали на информацию о возможном переходе Зотова в «Рубин»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости