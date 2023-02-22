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Сегодня, 10:48

В «Енисее» объяснили аренду полузащитника Ушатова из «Сочи»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание с полузащитником «Сочи» Кириллом Ушатовым арендного соглашения на вторую половину сезона-2022/2023.

«Наш тренерский штаб хорошо знает возможности этого игрока. Считаем, что Кирил способен разнообразить и усилить атакующий потенциал «Енисея», — сказал Ивахов «СЭ».

Нынешний главный тренер «Енисея» Вадим Гаранин знаком с 23-летним российским футболистом по совместной работе в «Твери» и «Сочи».

В нынешнем сезоне Ушатов семь раз выходил на замену в матчах РПЛ и отметился двумя голевыми передачами.

Футбол
ФК Енисей
ФК Сочи
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 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
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 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
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 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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5.03 00:00
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 - : -
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Гедеон Гузина

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Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

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 8
П
Артур Галоян

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Алания

 11
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КАМАЗ

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И К Ж
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 18 1 2
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