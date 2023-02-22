«Шинник» не получил ответа от организатора сборов по инциденту с игроками украинского «Миная»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил «СЭ», что клуб не получил официального ответа от организатора сборов по инциденту с игроками украинского клуба «Минай».

«Организатор сборов никак не отвечал. Мы отправили запрос, на данный момент ответ не получили. Есть в законодательстве сроки предоставления ответа. Времени очень мало прошло. Когда сроки будут подходить, мы будем на это обращать на это внимание. Насколько я понимаю, есть 30 дней. Но это вопрос к юристам, не ко мне. Получение компенсации? Нам уже компенсировали затраты, которые мы понесли. Не знаю, какой будет ответ», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция).

В воскресенье, 19 февраля главный тренер ярославцев Валим Евсеев заявил, что гордится реакцией своих футболистов на инцидент.