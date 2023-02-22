Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:45

«Шинник» не получил ответа от организатора сборов по инциденту с игроками украинского «Миная»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил «СЭ», что клуб не получил официального ответа от организатора сборов по инциденту с игроками украинского клуба «Минай».

«Организатор сборов никак не отвечал. Мы отправили запрос, на данный момент ответ не получили. Есть в законодательстве сроки предоставления ответа. Времени очень мало прошло. Когда сроки будут подходить, мы будем на это обращать на это внимание. Насколько я понимаю, есть 30 дней. Но это вопрос к юристам, не ко мне. Получение компенсации? Нам уже компенсировали затраты, которые мы понесли. Не знаю, какой будет ответ», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция).

В воскресенье, 19 февраля главный тренер ярославцев Валим Евсеев заявил, что гордится реакцией своих футболистов на инцидент.

Даниил Петрунин. «Украинцы старались толпой поймать нас по одному. А увидев полицию — разбежались». Интервью защитника «Шинника» Даниила Петрунина о драке с игроками «Миная»

ФК Шинник
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Енисее» объяснили аренду полузащитника Ушатова из «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости