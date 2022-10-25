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Сегодня, 12:05

В «Балтике» сообщили, что не станут наказывать Гогричиани за инцидент с его девушкой

Дмитрий Барулев
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Гоча Гогричиани.
Фото ФК «Балтика»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем Гочи Гогричиани после инцидента с его девушкой Кристиной Куддус.

«Стороны все свои разногласия разрешили в досудебном порядке. Соотвественно оснований для санкций у нас никаких нет. Он уже сыграл за вторую команду две игры, в последней игре ФНЛ вышел на замену. Вопрос закрыт, он член команды», — сказал Волженкин «СЭ».

6 октября девушка рассказала, что Гогричиани неоднократно жестоко избивал ее. Она подала заявление в полицию, а «Балтика» отстранила футболиста от тренировок с командой на время внутреннего расследования в клубе.

24 октября девушка сообщила, что забрала заявление на футболиста из полиции.

26.10.2022 | Барселона — Бавария
Первая лига
ФК Балтика
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Девушка Гогричиани объяснила, почему забрала заявление на футболиста из полиции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.10 00:00
Алания – Акрон
 - : -
30.10 00:00
Велес – Краснодар-2
 - : -
30.10 00:00
КАМАЗ – Уфа
 - : -
30.10 00:00
Нефтехимик – Енисей
 - : -
30.10 00:00
Кубань – Родина
 - : -
30.10 00:00
Рубин – Балтика
 - : -
30.10 00:00
Шинник – Арсенал
 - : -
30.10 00:00
Волга – Динамо Мх
 - : -
30.10 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 14 1 4
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