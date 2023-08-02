КДК РФС: Главный тренер «Черноморца» Зырянов пропустит следующий матч первой лиги

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов пропустит следующий матч первой лиги за удаление в матче третьего тура первой лиги с «Топредо» (1:1).

В комитете приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.

«Главный тренер «Черноморца» Зырянов был удален с поля за препятствование возобновлению игры команды соперника. Мы приняли решение не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он пропустит следующий матч первой лиги», — сказал Григорьянц.