«Таков путь». Евсеев сравнил себя с актером из популярного сериала «Мандалорец»
Тренер «Шинника» показал, как похож на голливудского актера сериала «Мандалорец»
11:48
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал пост в Instagram, в котором сравнил себя с актером из сериала «Мандалорец».
Главную роль в фильме исполняет чилийско-американский актер Педро Паскаль.
«Таков путь», — подписан коллаж из фото Евсеева и героя Дина Джарина в исполнении Паскаля.
45-летний Евсеев тренирует «Шинник» с 1 июня 2021 года. Команда после 16 туров ФНЛ-2 лидирует в своей группе.
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