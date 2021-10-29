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«Таков путь». Евсеев сравнил себя с актером из популярного сериала «Мандалорец»

Тренер «Шинника» показал, как похож на голливудского актера сериала «Мандалорец»
11:48
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев опубликовал пост в Instagram, в котором сравнил себя с актером из сериала «Мандалорец».

Главную роль в фильме исполняет чилийско-американский актер Педро Паскаль.

«Таков путь», — подписан коллаж из фото Евсеева и героя Дина Джарина в исполнении Паскаля.

45-летний Евсеев тренирует «Шинник» с 1 июня 2021 года. Команда после 16 туров ФНЛ-2 лидирует в своей группе.

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Роман Шишов все материалы автора
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