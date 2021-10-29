Матч 20-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» перенесен в Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе «Спартака».

«Матч 20-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» состоится в Домодедово на стадионе «Авангард». Встреча пройдет без зрителей 31 октября и начнется в 20.00. ФК «Спартак-Москва» благодарит РФС и главу лиги Александра Алаева за помощь в организации игры. Матч не может состояться в Сокольниках из-за введенных в Москве ограничительных мер», — говорится в заявлении.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября.

В эти дни запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.