Матч «Спартак-2» — «Торпедо» перенесли в Домодедово из-за введенных в Москве ограничительных мер
Матч 20-го тура ОЛИМП-ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» перенесен в Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе «Спартака».
«Матч 20-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Торпедо» состоится в Домодедово на стадионе «Авангард». Встреча пройдет без зрителей 31 октября и начнется в 20.00. ФК «Спартак-Москва» благодарит РФС и главу лиги Александра Алаева за помощь в организации игры. Матч не может состояться в Сокольниках из-за введенных в Москве ограничительных мер», — говорится в заявлении.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября.
В эти дни запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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