Юран заявил, что «СКА-Хабаровск» нуждается в усилении

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран заявил, что его команда нуждается в усилении.

«Характер у команды есть, мы это доказывали много раз, когда переворачивали встречу с «Енисеем», например. Мы поменяли 75-80 процентов команды, а к смене часового пояса и постоянным перелетам тоже надо еще адаптироваться. Это непросто, потому что это физиология.

В усилении команда, конечно, нуждается. Я уже вижу 2-3 позиции, которые должны усиливаться, чтобы претендовать на высокие места. Думаю, если все пройдет по плану, то во второй части сезона можем сделать сенсацию, хоть я и не люблю это слово», — сказал Юран клубной пресс-службе.

После 19 туров «СКА-Хабаровск» с 31 очком занимает 6-е место в таблице ФНЛ.