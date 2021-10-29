Юран заявил, что «СКА-Хабаровск» нуждается в усилении
Юран: «В усилении команда, конечно, нуждается»
10:03
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран заявил, что его команда нуждается в усилении.
«Характер у команды есть, мы это доказывали много раз, когда переворачивали встречу с «Енисеем», например. Мы поменяли 75-80 процентов команды, а к смене часового пояса и постоянным перелетам тоже надо еще адаптироваться. Это непросто, потому что это физиология.
В усилении команда, конечно, нуждается. Я уже вижу 2-3 позиции, которые должны усиливаться, чтобы претендовать на высокие места. Думаю, если все пройдет по плану, то во второй части сезона можем сделать сенсацию, хоть я и не люблю это слово», — сказал Юран клубной пресс-службе.
После 19 туров «СКА-Хабаровск» с 31 очком занимает 6-е место в таблице ФНЛ.
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