«Торпедо» обыграло «Томь» и оторвалось в таблице ФНЛ на 7 очков

«Торпедо» победило «Томь» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ. Московский клуб упрочил лидерство в таблице, увеличив отрыв от «Химок» в таблице на 7 очков.

В другой встрече «Мордовия» одолела «Текстильщик» и обошла его в таблице. Оба клуба идут в зоне вылета.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

14-й тур

«Мордовия» (Саранск) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (1:0)

Гол: Сергеев, 20.

Нереализованный пенальти: Поярков, 59 (штанга)

«Мордовия»: О.В.Смирнов, Ятченко (Сухарев, 89), Хрипков, Стрелов, Юсупов, Дворецков, Соболев, Навлетов, Джумаев, Поярков, Сергеев (Буранов, 88).

«Текстильщик»: Ал.С.Смирнов, Фомин, Шилов (Макушкин, 31), Радченко, Маричев (Гайдуков, 64), Попов, Сидоров, Горюшкин, Мухаметзянов, Батов, Юрченко (Трегулов, 80).

Предупреждения: Навлетов, 24. Юсупов, 39. Мухаметзянов, 57. Маричев, 60. Хрипков, 81.

Судья: Кукуляк (Калуга).

21 сентября. Саранск. Стадион «Старт».

«Торпедо» (Москва) — «Томь» (Томск) — 2:1 (1:0)

Голы: Рязанцев, 36 (1:0). Плетнев, 65 (1:1). Сергеев, 69 (2:1).

«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шишкин, Галоян (Татаринов, 73), Самошников, Рязанцев, Магаль (Багаев, 90+2), Калугин (Орехов, 90), Лебеденко (Самсонов, 81), Сергеев (Шустиков, 86).

«Томь»: Вавилин, Горбатюк, Каккоев (Плетнев, 46), Пенчиков, Мануйлов, Эдиев, Казанков (Каленкович, 90), Талалай, Киреенко (Сасин, 60), Калинский, Житнев (Тлупов, 81).

Предупреждение: Божин, 90+1.

Судья: Жабченко (Краснодар).

21 сентября. Москва. Стадион ««Торпедо» им. Э. А. Стрельцова».