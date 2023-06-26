«Торпедо» объявило об уходе голкипера Ботнаря

Голкипер Виталий Ботнарь покинул «Торпедо», сообщает пресс-служба команды.

Договор с вратарем расторгнут по обоюдному согласию.

«Виталик, спасибо тебе за все, что ты сделал для «Торпедо»! За самоотдачу и веру в лучшее!» — написано в сообщении команды.

В сезоне-2022/23 21-летний вратарь сыграл 4 матча за «Торпедо», пропустив 7 мячей.