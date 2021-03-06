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Игроки «СКА-Хабароск» поддержали травмированного партнера по команде

17:21
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Футболисты «СКА-Хабаровск» вышли в специальных майках на матч 28-го тура Олимп-ФНЛ против «Акрона» (1:1). Они вышли в футболках в поддержку Григория Труфанова, получившего тяжелую травму в игре предыдущего тура.

Защитник «СКА-Хабаровск» получил перелом височной кости в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Торпедо». 23-летний футболист получил травму головы в начале встречи.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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