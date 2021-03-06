Игроки «СКА-Хабароск» поддержали травмированного партнера по команде
Футболисты «СКА-Хабаровск» вышли в специальных майках на матч 28-го тура Олимп-ФНЛ против «Акрона» (1:1). Они вышли в футболках в поддержку Григория Труфанова, получившего тяжелую травму в игре предыдущего тура.
Защитник «СКА-Хабаровск» получил перелом височной кости в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Торпедо». 23-летний футболист получил травму головы в начале встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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