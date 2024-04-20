«Торпедо» упустило победу над тульским «Арсеналом»

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«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 38-й минуте открыл полузащитник хозяев Владимир Москвичев. На 84-й минуте туляки отыгрались благодаря голу Джонатана Окоронкво.

«Торпедо» (35 очков) занимает 11-е место в первой лиге. «Арсенал» (45) остался пятым в турнирной таблице.