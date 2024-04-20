«Торпедо» упустило победу над тульским «Арсеналом»
«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
Счет на 38-й минуте открыл полузащитник хозяев Владимир Москвичев. На 84-й минуте туляки отыгрались благодаря голу Джонатана Окоронкво.
«Торпедо» (35 очков) занимает 11-е место в первой лиге. «Арсенал» (45) остался пятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|27
|15
|5
|7
|30-14
|50
|
2
|Акрон
|27
|14
|7
|6
|41-21
|49
|
3
|Химки
|27
|14
|6
|7
|42-31
|48
|
4
|Арсенал
|27
|11
|12
|4
|32-19
|45
|
5
|Родина
|27
|12
|8
|7
|42-23
|44
|
6
|Нефтехимик
|27
|11
|7
|9
|28-25
|40
|
7
|Тюмень
|27
|11
|7
|9
|30-27
|40
|
8
|Алания
|27
|9
|10
|8
|31-36
|37
|
9
|Енисей
|27
|11
|3
|13
|45-38
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|26-27
|36
|
11
|Торпедо
|27
|9
|8
|10
|24-26
|35
|
12
|СКА-Хаб.
|27
|9
|7
|11
|28-29
|34
|
13
|Шинник
|27
|9
|7
|11
|30-37
|34
|
14
|Черноморец
|27
|7
|10
|10
|26-30
|31
|
15
|Сокол
|27
|7
|7
|13
|23-43
|28
|
16
|Ленинградец
|27
|6
|8
|13
|19-35
|26
|
17
|Волгарь
|27
|5
|10
|12
|23-37
|25
|
18
|Кубань
|27
|5
|7
|15
|19-41
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:00
|
Родина – Химки
|1 : 2
|20.04
|07:00
|
СКА-Хаб. – Енисей
|3 : 0
|20.04
|11:30
|
Тюмень – Нефтехимик
|0 : 3
|20.04
|16:00
|
Акрон – Кубань
|6 : 0
|20.04
|16:00
|
Ленинградец – Сокол
|0 : 2
|20.04
|17:00
|
Алания – Волгарь
|1 : 2
|20.04
|17:00
|
Шинник – Динамо Мх
|0 : 1
|20.04
|17:00
|
КАМАЗ – Черноморец
|1 : 0
|20.04
|18:00
|
Торпедо – Арсенал
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|11
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|14
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|22
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|24
|1
|6
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