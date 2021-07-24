Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Гол Лебеденко помог «Торпедо» победить «Аланию»

18:57
Теги:

«Торпедо» принимало «Аланию» в матче 3-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Московский клуб одержал победу со счетом 3:1.

«Торпедо» одержало третью победу подряд на старте сезона.

ФНЛ

3-й тур

«Торпедо М» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 3:1 (1:1)

Голы: Гиоргобиани, 4 (0:1). Султонов, 10 (1:1). Калмыков, 82 (2:1). Лебеденко, 90+4 (3:1).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Темников, Померко, Енин (Лебеденко, 71), Нетфуллин, Адаев (Каплиенко, 72), Султонов (Полубояринов, 87), Калмыков (Рязанцев, 86).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Багаев, Кочиев, Сосранов (Качмазов, 58), Засеев, Хабалов, Магомедов, Хосонов (Дав.Кобесов, 81), Гиоргобиани, Эльдарушев (Гурциев, 46), Хубулов (Подбельцев, 68).

Предупреждения: Эльдарушев, 14. Кочиев, 39. Нетфуллин, 40. Померко, 45+1. Хабалов, 49. Качмазов, 59. Рязанцев, 89.

Судья: Турбин (Дмитров).

24 июля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Не хочу пачкать руки». Возмутительный поступок алжирского дзюдоиста на Олимпиаде
Названа зарплата штаба Карпина в сборной России
Захарова хлестко ответила на нападки украинского журналиста в адрес РФ
Как Жорин оценил апелляцию прокуратуры о наказании Била
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд