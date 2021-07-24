Гол Лебеденко помог «Торпедо» победить «Аланию»
«Торпедо» принимало «Аланию» в матче 3-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Московский клуб одержал победу со счетом 3:1.
«Торпедо» одержало третью победу подряд на старте сезона.
ФНЛ
3-й тур
«Торпедо М» (Москва) — «Алания» (Владикавказ) — 3:1 (1:1)
Голы: Гиоргобиани, 4 (0:1). Султонов, 10 (1:1). Калмыков, 82 (2:1). Лебеденко, 90+4 (3:1).
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Темников, Померко, Енин (Лебеденко, 71), Нетфуллин, Адаев (Каплиенко, 72), Султонов (Полубояринов, 87), Калмыков (Рязанцев, 86).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Багаев, Кочиев, Сосранов (Качмазов, 58), Засеев, Хабалов, Магомедов, Хосонов (Дав.Кобесов, 81), Гиоргобиани, Эльдарушев (Гурциев, 46), Хубулов (Подбельцев, 68).
Предупреждения: Эльдарушев, 14. Кочиев, 39. Нетфуллин, 40. Померко, 45+1. Хабалов, 49. Качмазов, 59. Рязанцев, 89.
Судья: Турбин (Дмитров).
24 июля. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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