«Спартак-2» переиграл «Енисей» и одержал первую победу в сезоне ФНЛ
«Спартак-2» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Московский клуб переиграл «Енисей» со счетом 2:1 в матче 3-го тура.
ФНЛ
3-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 2:1 (1:0)
Голы: Миронов, 30 — с пенальти (1:0). Саная, 48 — с пенальти (1:1). Маркитесов, 74 (2:1).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Миронов, Воропаев, Литвинов, Денисов, Сунгатулин, Маркитесов, Мельников (Вит.Шитов, 68), Оганесян (Лайкин, 90+2), Руденко (Влад.Шитов, 21).
«Енисей» (Красноярск): Ребров, Марков, Кичин, Микушин, Сухомлинов, Ланин, Зотов, Глушков (Песиков, 62), Надольский (Саная, 46), Иванов (Цховребов, 32), Лаук (Скворцов, 62).
Предупреждения: Ланин, 29. Микушин, 45+3. Литвинов, 47. Акмурзин, 81. Сухомлинов, 90.
Удаление: Кичин, 29.
Судья: Сараев (Санкт-Петербург).
24 июля. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
«Волгарь» (Астрахань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0)
Гол: Стефанович, 52.
«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Локтионов, Малания, Ведерников, Козлов, Габараев (Гилязетдинов, 46), Павлишин (Ращеня, 83), Болонин (Лесников, 90+6), Стефанович (Юсупов, 70), Погосов, Баев (Бутенко, 83).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Исупов, Калугин (Потапов, 77), Котов, Ширяев, Шоркин, Хубаев (Денисов, 66), Емельянов (Родионов, 61), Юшин (Дворецков, 77), Баранов (Котик, 61), Москвичев, Уридия.
Предупреждения: Козлов, 7. Хубаев, 34. Габараев, 43. Павлишин, 45. Калугин, 56. Денисов, 72. Ширяев, 78. Болонин, 80. Котов, 82. Ращеня, 89.
Судья: Чебан (Москва).
24 июля. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Факел» (Воронеж) — «Томь» (Томск) — 2:0 (0:0)
Голы: Максимов, 75 (1:0). Дашаев, 83 (2:0).
«Факел» (Воронеж): Ермаков, Смирнов, Дашаев, Черов, Магаль (Аппаев, 84), Шепилов (Файзуллин, 58), О.Дмитриев, Мендель, Акбашев, Максимов (Грузнов, 84), Разборов (Кулишев, 62).
«Томь» (Томск): Арапов, Семейкин, Климов, Абрамов, Почивалин (Серасхов, 70), Мамин, Кубышкин (Ставпец, 66), Кирсанов, Гордюшенко, Корж (Радостев, 66), М.Дмитриев (Антипов, 70).
Предупреждения: Корж, 33. Шепилов, 36. Мамин, 59. Антипов, 72. Ставпец, 86. Дашаев, 87. Акбашев, 88.
Удаление: Мамин, 87.
Судья: Машлякевич (Москва).
24 июля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/calendar/tours/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю