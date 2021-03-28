«Торпедо» проиграло «Томи»
«Томь» обыграла «Торпедо» в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.
Единственный гол в матче забил полузащитник томичей Никита Кривцов.
«Торпедо» занимает четвертое место в таблице ФНЛ с 57 очками, «Томь» идет на 19-й строчке с 27 очками.
Олимп — ФНЛ
33-й тур
«Томь» (Томск) — «Торпедо М» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Кривцов, 67.
«Томь» (Томск): Конюхов, Евсеев, Денисов (Мильдзихов, 85), Лапшов, Синяк, Сакович, Кривцов, Талалай, Симонян (Давыдов, 79), Косарев (Дмитриев, 85), Эннин (Пенчиков, 90+1).
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Шоркин, Евдокимов, Самсонов, Каплиенко (Прошкин, 33. Адаев, 85), Магаль, Дворецков (Кравчук, 88), Нетфуллин, Рязанцев (Кертанов, 85), Лебеденко (Баланюк, 58), Калмыков.
Предупреждения: Нетфуллин, 23. Дворецков, 38. Талалай, 57. Шоркин, 82.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
28 марта. Томск. Стадион «Труд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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