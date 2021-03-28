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«Торпедо» проиграло «Томи»

12:58
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«Томь» обыграла «Торпедо» в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник томичей Никита Кривцов.

«Торпедо» занимает четвертое место в таблице ФНЛ с 57 очками, «Томь» идет на 19-й строчке с 27 очками.

Олимп — ФНЛ

33-й тур

«Томь» (Томск) — «Торпедо М» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Кривцов, 67.

«Томь» (Томск): Конюхов, Евсеев, Денисов (Мильдзихов, 85), Лапшов, Синяк, Сакович, Кривцов, Талалай, Симонян (Давыдов, 79), Косарев (Дмитриев, 85), Эннин (Пенчиков, 90+1).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Шоркин, Евдокимов, Самсонов, Каплиенко (Прошкин, 33. Адаев, 85), Магаль, Дворецков (Кравчук, 88), Нетфуллин, Рязанцев (Кертанов, 85), Лебеденко (Баланюк, 58), Калмыков.

Предупреждения: Нетфуллин, 23. Дворецков, 38. Талалай, 57. Шоркин, 82.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

28 марта. Томск. Стадион «Труд».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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