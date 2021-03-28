«Оренбург» разгромил «Велес», «Балтика» на выезде победила «Енисей»
28 марта состоялись очередные матчи 33-го тура Олимп-ФНЛ.
Олимп — ФНЛ
33-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Балтика» (Калининград) — 1:2 (1:0)
Голы: Глушков, 36 (1:0). Юрганов, 89 (1:1). Кузьмин, 90+1 (1:2).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Цховребов, Ганус (Рукас, 86), Сухомлинов, Абрамов, Глушков (Гарбуз, 67), Ланин, Иванов (Ломакин, 61), Лескано (Карпук, 75), Зотов, Песиков (Галимов, 63).
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Юрганов, Маклаков, Ковалев, Джамилов, Кашчелан, Шаваев (Валенсия, 81), Кузьмин, Альшин (Гелоян, 70), Маркин (Аллеф, 70).
Предупреждения: Маклаков, 15. Иванов, 28. Ломакин, 64. Абрамов, 70. Сухомлинов, 90+1.
Удаления: Маклаков, 21. Абрамов, 77.
Судья: Чистяков (Азов).
28 марта. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».
«Оренбург» — «Велес» (Москва) — 3:0 (2:0)
Голы: Фамейе, 16 (1:0). Фамейе, 28 (2:0). Дм.Воробьев, 53 (3:0).
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Гойкович, Аюпов (Бреев, 5), Ткачук, Нойок, Миронов (Палиенко, 83), Прудников (А.В.Козлов, 66), Дм.Воробьев (Эктов, 78), Фамейе (Ил.Воробьев, 76).
«Велес» (Москва): Овчинников, Ботака-Иобома, Елисеев (Кахидзе, 46), Котов (Вакулич, 56), Климов, Фищенко, Чуканов (Н'Диай, 46), Родионов (Боковой, 54), Майга, Баев, Федчук (Кирсанов, 73).
Предупреждения: Федчук, 39. Баев, 41. Гойкович, 51. Вакулич, 60.
Судья: Кукуляк (Калуга).
28 марта. Оренбург. Стадион «Газовик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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