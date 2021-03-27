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«Крылья» посетили Беслан и почтили память жертв теракта

18:20
Игроки &quot;Крыльев Советов&quot; возложили цветы к памятнику жертвам Беслана. Фото "Крылья Советов"
Игроки &amp;quot;Крыльев Советов&amp;quot; возложили цветы к памятнику жертвам Беслана. Фото &quot;Крылья Советов&quot;
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Перед матчем 33-го тура Олимп-ФНЛ «Алания» — «Крылья Советов» футболисты самарцев посетили Беслан, сообщает официальный Twitter клуба. «Крылья» возложили цветы к мемориалу в память о жертвах теракта 2004 года.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 и несколько дней удерживали более тысячи человек. По результатам теракта погибли 314 заложников, включая 186 детей.

Матч «Алания» — «Крылья Советов» состоится 28 марта, начало — в 16.00 по московскому времени.

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