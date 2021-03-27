«Крылья» посетили Беслан и почтили память жертв теракта
Перед матчем 33-го тура Олимп-ФНЛ «Алания» — «Крылья Советов» футболисты самарцев посетили Беслан, сообщает официальный Twitter клуба. «Крылья» возложили цветы к мемориалу в память о жертвах теракта 2004 года.
1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 и несколько дней удерживали более тысячи человек. По результатам теракта погибли 314 заложников, включая 186 детей.
Матч «Алания» — «Крылья Советов» состоится 28 марта, начало — в 16.00 по московскому времени.
По дороге из аэропорта заехали в Беслан и почтили память жертв трагедии 2004 года. Помним... pic.twitter.com/XlEl3p0QN1— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 27, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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