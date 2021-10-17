«Енисей» победил «Краснодар-2», «Олимп-Долгопрудный» и «Оренбург» сыграли вничью
«Енисей» победил «Краснодар-2» в матче 18-го тура ОЛИМП-ФНЛ со счетом 2:0.
В другом матче «Олимп-Долгопрудный» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0).
ФНЛ
18-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:0 (1:0)
Голы: Е.Иванов, 41 (1:0). Окладников, 79 (2:0).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, Марков, Лапшов, Феррейра, Зотов (Ломакин, 77), Комков (Грачев, 90+2), Песиков (Масловский, 76), Е.Иванов, Самойлов (Окладников, 67), Канаплин (Раздорских, 66).
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко (Пивоваров, 46), Бородин, Литвинов, Манелов, Якимов, Рейхмен (Назаров, 76), Волков, Самко, Олусегун, Апеков (Воротников, 77).
Предупреждения: Апеков, 36. Зотов, 50. Лапшов, 58. Песиков, 62. Олусегун, 68.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
17 октября. Красноярск. Стадион «Центральный».
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Оренбург» — 0:0
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Кутин, Никитенков, Гудков, Большаков, Косянчук (Великородный, 78), Сафронов (Тарасенко, 66), Лоуренс, Ада, Булия (Алексеев, 76), Коротаев.
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Малых, Гойкович, Аюпов, Эктов, Капленко, Ковалев (Прудников, 85), Титков (Миронов, 79), Фамейе (Диалло, 69), Сычевой (Бреев, 58).
Предупреждения: Эктов, 38. Кутин, 87.
Судья: Силантьев (Самара).
17 октября. Химки. Стадион «Родина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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