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«Енисей» победил «Краснодар-2», «Олимп-Долгопрудный» и «Оренбург» сыграли вничью

15:01
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«Енисей» победил «Краснодар-2» в матче 18-го тура ОЛИМП-ФНЛ со счетом 2:0.

В другом матче «Олимп-Долгопрудный» и «Оренбург» сыграли вничью (0:0).

ФНЛ

18-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:0 (1:0)

Голы: Е.Иванов, 41 (1:0). Окладников, 79 (2:0).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Кичин, Марков, Лапшов, Феррейра, Зотов (Ломакин, 77), Комков (Грачев, 90+2), Песиков (Масловский, 76), Е.Иванов, Самойлов (Окладников, 67), Канаплин (Раздорских, 66).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко (Пивоваров, 46), Бородин, Литвинов, Манелов, Якимов, Рейхмен (Назаров, 76), Волков, Самко, Олусегун, Апеков (Воротников, 77).

Предупреждения: Апеков, 36. Зотов, 50. Лапшов, 58. Песиков, 62. Олусегун, 68.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

17 октября. Красноярск. Стадион «Центральный».

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Оренбург» — 0:0

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Кутин, Никитенков, Гудков, Большаков, Косянчук (Великородный, 78), Сафронов (Тарасенко, 66), Лоуренс, Ада, Булия (Алексеев, 76), Коротаев.

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Малых, Гойкович, Аюпов, Эктов, Капленко, Ковалев (Прудников, 85), Титков (Миронов, 79), Фамейе (Диалло, 69), Сычевой (Бреев, 58).

Предупреждения: Эктов, 38. Кутин, 87.

Судья: Силантьев (Самара).

17 октября. Химки. Стадион «Родина».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
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27%

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Екатерина Савостина все материалы автора
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