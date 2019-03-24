"Томь" обыграла "Мордовию"

"Томь" выиграла у "Мордовии" (1:0) в матче 28-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 77-й минуте забил Алексей Гасилин.

Томский клуб набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. У "Мордовии" 51 очко и десятое место.

В следующем туре "Томь" на выезде сыграет с "Тюменью", а "Мордовия" примет "Сочи".

Олимп-ФНЛ

28-й тур

"Томь" (Томск) - "Мордовия" (Саранск) - 1:0 (0:0)

Гол: Гасилин, 77.

"Томь": Смирнов, Бугаев, Эдиев, Мануйлов, Шумских, М.В.Андреев (Сасин, 46), Макурин (Каккоев, 88), Шалаев, Ставпец, Абдулавов (И.Д.Андреев, 90+1), Гасилин (Тлупов, 80).

"Мордовия": Кобзев, Лебедев, Климов, Сухарев, Ятченко, Дворецков, Орлов (Мухаметшин, 73), Адаев (Ермаков, 86), Петров, Поярков (Юсупов, 82), Киреев.

Предупреждения: Шумских, 55. Бугаев, 64. Абдулавов, 90+1.

Судья: Амелин (Тула).

24 марта. Томск. Стадион "Труд".