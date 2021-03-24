Стадион «Енисея» получит новое искусственное поле

В футбольном манеже «Енисей» в Красноярске произойдет масштабный ремонт, сообщают «Сибновости». Во второй половине мая стартуют работы по замене искусственного поля, которое работало с момента открытия в 2014 году.

Профессиональные команды «Енисея» (мужчины, женщины и дубль), а также воспитанники смогут заниматься на улице.

По словам директора Олега Долынюка, большую часть средств на замену поля выделит Москва — 40 миллионов. Еще 2,1 миллиона выделит регион. Работы будут провдиться 1-1,5 месяца.

Кроме того, в рамках замены газона планируется приобрести дополнительное оборудование для ухода за полем и новые футбольные ворота.