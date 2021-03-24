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Стадион «Енисея» получит новое искусственное поле

12:21

В футбольном манеже «Енисей» в Красноярске произойдет масштабный ремонт, сообщают «Сибновости». Во второй половине мая стартуют работы по замене искусственного поля, которое работало с момента открытия в 2014 году.

Профессиональные команды «Енисея» (мужчины, женщины и дубль), а также воспитанники смогут заниматься на улице.

По словам директора Олега Долынюка, большую часть средств на замену поля выделит Москва — 40 миллионов. Еще 2,1 миллиона выделит регион. Работы будут провдиться 1-1,5 месяца.

Кроме того, в рамках замены газона планируется приобрести дополнительное оборудование для ухода за полем и новые футбольные ворота.

Дополнительная информация:

https://krsk.sibnovosti.ru/sport/392003-futbol-arena-enisey-poluchit-novoe-iskusstvennoe-pole

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