Стадион «Енисея» получит новое искусственное поле
В футбольном манеже «Енисей» в Красноярске произойдет масштабный ремонт, сообщают «Сибновости». Во второй половине мая стартуют работы по замене искусственного поля, которое работало с момента открытия в 2014 году.
Профессиональные команды «Енисея» (мужчины, женщины и дубль), а также воспитанники смогут заниматься на улице.
По словам директора Олега Долынюка, большую часть средств на замену поля выделит Москва — 40 миллионов. Еще 2,1 миллиона выделит регион. Работы будут провдиться 1-1,5 месяца.
Кроме того, в рамках замены газона планируется приобрести дополнительное оборудование для ухода за полем и новые футбольные ворота.
Дополнительная информация:
https://krsk.sibnovosti.ru/sport/392003-futbol-arena-enisey-poluchit-novoe-iskusstvennoe-pole
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